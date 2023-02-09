Участникам СВО предоставят бесплатную помощь в медучреждениях Томской области

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Мобилизованные и добровольцы из Томской области, участвующие в СВО, могут бесплатно пройти лечение и реабилитацию в медицинских учреждениях. Об этом сообщила пресс-служба мэрии.

Для получения медицинских услуг, а также в случае необходимости установления инвалидности нужно обратиться в поликлинику по месту прикрепления или в поликлинику №4 Томска. Врач определит, что именно требуется пациенту. Если необходимо стационарное лечение или реабилитация, участнику СВО выдадут направление в медучреждение Томской области или другого региона России.

В мэрии отметили, что в тем, у кого не прекращен контракт с Министерством обороны, неотложную помощь окажут в стационарном учреждении по месту жительства, дежурном стационаре, поликлинике по месту жительства. Также можно позвонить по телефону 103. При необходимости плановой медпомощи - в военный комиссариат по месту нахождения.

«Услуги реабилитации в Томской области оказываются в Томском НИИ курортологии и физиотерапии, санатории «Космонавт», центре реабилитации «Ключи, медико-санитарной части «Строитель» и в Томском центре медицинской реабилитации», - добавили в администрации.

Получить психологическую помощь участники специальной военной операции и члены их семей могут в двух учреждения. Это Томская клиническая психиатрическая больница и НИИ психического здоровья.