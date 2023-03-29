Дети участников СВО из Томска смогут летом бесплатно отдохнуть

Подготовка к летнему сезону стартовала еще начале года Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Томске планируют давать бесплатные путевки в летние лагеря детям участников СВО. Об этом на заседании областной комиссии рассказала начальник департамента по вопросам семьи и детей Маргарита Шапарева. Также бесплатные путевки на летний отдых положены детям, находящимся в трудной жизненной ситуации.

«В 2023 году летом будут работать 437 организаций детского отдыха. Из них 18 организаций - стационарного типа, 13 - палаточного типа, 359 - лагеря с дневным пребыванием, 47 - лагеря труда и отдыха», - рассказала Марина Шапарева.

Планируется, что летом будет организован отдых примерно для 45 тысяч томских ребятишек. На заседании начальник управления Роспотребнадзора по Томской области Ольга Пичугина напомнила, что кампания считается оздоровительной, если длится хотя бы 21 день

Ранее специалисты подсчитали, во сколько обойдется томичам летний отдых.