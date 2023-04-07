В Томске росгвардейцы задержали подозреваемых в грабеже и краже

Росгвардейцы задержали подозреваемых в краже и грабеже Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии в Томске за одну ночь задержали подозреваемых по двум преступлениям, поделились в ведомстве.

Сначала посетительница одного из баров Томска заметила, что с ее банковского счета пропали полторы тысячи рублей. Она обратилась к сотрудникам торговой точки с установленной «тревожной кнопкой», и те вызвали вневедомственную охрану. Росгвардейцы установили, кто может быть причастен к пропаже денег, и задержали его. Предварительная версия такова, что подозреваемый вместе с потерпевшей выпивали. Мужчина взял у девушки телефон, чтобы позвонить, но вместе этого перевел деньги со счета потерпевшей на свой счет.

А через два часа тот же экипаж Росгвардии получил оперативную информацию, что на Комсомольском проспекте у 38-летнего гражданина похитили кошелек, в котором было 11 тысяч рублей. Росгвардейцы уточнили приметы злоумышленника и стали его искать. Вскоре они обнаружили похожего по описанию мужчину на проспекте Кирова и задержали его.

«Все задержанные граждане были переданы сотрудникам органов внутренних дел для дальнейшего разбирательства. По данным фактам возбуждены уголовные дела», - рассказали в Росгвардии.

Ранее обманутые КПК «Первый Томский» граждане пришли на прием к руководителю СК. А томич отправится под суд за похищение 70 тысяч рублей с банковского счета отца.