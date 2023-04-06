Обманутые КПК «Первый Томский» томичи пришли на прием к начальнику СК

Обманутые граждане требуют наказать виновных и возместить понесенный ущерб Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Томичи, пострадавшие от мошеннических действий кредитного потребительского кооператива «Первый Томский», пришли на прием к руководителю следственного управления Следственного комитета РФ по Томской области Андрею Щукину. Граждане жаловались на то, что КПК неправомерно завладел их деньгами, просили привлечь виновных к ответственности и возместить ущерб.

«Руководитель управления разъяснил гражданам, как происходит расследование дела, каков порядок его направления в суд», - уточнили в ведомстве.

Ранее следственный комитет сообщал, что к уголовной ответственности по данному делу привлекаются два человека. Расследование дела находится на завершающем этапе, а его объем составляет уже 200 томов.

Напомним, что в Асино Томской области зверски убили 48-летнего мужчину.