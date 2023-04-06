Томич отправится под суд за похищение с банковского счета отца 70 тысяч рублей

Ежедневно сын переводил по 3-5 тысяч рублей на собственный счёт. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Прокуратура Советского района Томска утвердила обвинительное заключение по уголовному делу по факту кражи денег с банковского счёта в отношении 23-летнего местного жителя, сообщили в пресс-службе регионального ведомства.

По версии следствия, томич жил вместе с отцом. В феврале и марте 2023 года он играл в развлекательных приложениях с его телефона. В тайне от родственника молодой человек заходил в его банковское приложение и ежедневно переводил по 3-5 тысяч рублей на собственный счёт. Деньги фигурант тратил на алкогольные напитки и кафе.

Общая сумма похищенных средств составила около 70 тысяч рублей. Уголовное дело направили в Советский районный суд Томска для рассмотрения по существу.

Напомним, томский рецидивист отправится в колонию на два года за кражу телефона из квартиры соседа.