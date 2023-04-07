На Коммунальном мосту в Томске 7 апреля произошло ДТП

Фото: телеграм-канал «Регион-70 Томск»

На Коммунальном мосту в Томске произошло дорожно-транспортное происшествие 7 апреля. Об этом сообщили очевидцы в телеграм-канале «Регион-70 Томск», а также опубликовали фотографию с места происшествия. С их слов, эвакуатор врезался в УАЗ Patriot.

«Как пятница, так авария на мосту. Пробка по Нахимова от Котовского начинается. Время приходит всегда для таких любителей проскочить или обхитрить», - комментируют томичи пост в телеграм-канале.

Напомним, что утром 6 апреля томичи стали в пробку на Коммунальном мосту. А движение по мосту в четыре полосы обещают открыть в сентябре 2023 года.