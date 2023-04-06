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НовостиОбщество6 апреля 2023 1:37

Жители Томска 6 апреля встали в утреннюю пробку на Коммунальном мосту

Основной затор идет с улицы Придорожной и на въезде в Томск
Алёна Мищенко
Фото: "Яндекс. Пробки"

Фото: "Яндекс. Пробки"

Жители Томска продолжают стоять в утренних пробках на Коммунальном мосту в четверг, 6 апреля. Основной затор по состоянию на 08:00 идет с улицы Придорожной и на въезде в Томск, такая информация следует по данным сервиса «Яндекс.Пробки».

Движение транспорта на данном участке парализовано. Несмотря на многочисленное изменение режима работы светофора, на пробки на Коммунальном мосту это не повлияло.

Автомобилисты продолжают обсуждать в социальных сетях главную пробку Томска.

"Случилось страшное, я уже не хочу на ту сторону Томска. Бросьте меня тут", - в шуточной форме оставляет томич комментарий в приложении 2Гис.

В соцсетях томичи пишут, что стоят в пробке больше 20 минут.