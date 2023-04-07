В жестоком убийстве 48-летнего жителя Асино подозревают его приятеля

Против 44-летнего жителя Асино возбуждено уголовное дело. Фото: Сиб.фм

Жителя Асино подозревают в убийстве 48-летнего приятеля, сообщили в прокуратуре Томской области. Напомним, что труп 48-летнего местного жителя был обнаружен накануне в квартире на улице Гагарина в городе Асино. Известно, что этой квартире погибший проживал с 44-летним приятелем. Он и стал главным подозреваемым, поскольку незадолго до происшествия мужчины вместе выпивали и поссорились.

«В отношении 44-летнего мужчины возбуждено уголовное дело по подозрению в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, что по неосторожности привело к смерти потерпевшего», - уточнили в прокуратуре.

Ход расследования уголовного дела контролирует Асиновская городская прокуратура.

Напомним, что томича будут судить за избиение и истязание бывшей супруги.