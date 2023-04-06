В Асино совершено жестокое убийство 48-летнего мужчины

В Асино расследуют убийство 48-летнего мужчины. Фото: телеграм-канал Прокуратуры Томской области

В Асино Томской области в квартире на улице Гагарина обнаружили тело 48-летнего мужчины с множественными телесными повреждениями, сообщила областная прокуратура. По их данным, погибший проживал в этой квартире месте с 44-летним приятелем. Накануне мужчины выпивали, и между ними разгорелся конфликт.

«На место для координации работы правоохранительных органов выезжал заместитель Асиновского городского прокурора Евгений Березовский. Установление всех обстоятельств произошедшего и принятие процессуального решения контролируется городской прокуратурой», - отметили в ведомстве.

44-летний сосед погибшего задержан по подозрению в убийстве.

Ранее двое жителей Томской области до смерти забили односельчанина в его доме.