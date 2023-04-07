Томича осудят за избиение и истязание бывшей супруги с угрозой ножом

Фигурант несколько раз избивал потерпевшую и угрожал ей. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Прокуратура Молчановского района Томской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении ранее судимого 41-летнего местного жителя. Его обвиняют в умышленном причинении здоровью вреда средней тяжести, истязании и незаконном проникновении в жилище, сообщили в пресс-службе регионального ведомства.

По версии следствия, в марте 2022 года фигурант распивал алкоголь. В этот момент он затеял скандал с бывшей супругой из-за слухов о её неверности. Мужчина разозлился и избил потерпевшую по лицу и телу, это повлекло причинение её здоровью вреда средней тяжести.

В декабре того же года обвиняемый запугивал и бил женщину, угрожая ножом. Он проник в её дом и хотел поговорить. От страха экс-жена сбежала и спряталась в квартире родственницы.

Уголовное дело для рассмотрения по существу направили мировому судье Молчановского судебного района Томской области.

Напомним, другой житель Томской области зарезал и расчленил друга из-за споров о приготовлении картофеля.