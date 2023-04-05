«Там будут интересные локации»: томичам рассказали о праздновании Дня Победы

На День Победы томичам обещают сюрпризы Фото: Ксения Высотина

Томичам рассказали, как будут праздновать День Победы в этом году. Подробностями о запланированных мероприятиях поделился и.о. мэра Михаил Ратнер во время прямого эфира 5 апреля. По его словам, ход праздника будет примерно таким же, как и в прошлом году.

«Будет митинг, будет парад. Обязательно состоится Бессмертный полк, я сам в нем пойду», - рассказал Михаил Ратнер.

Но будут и сюрпризы. Ко Дню Победы обещают создать интересные локации, связанные с тем, что Томску присвоено звание города трудовой доблести.

Напомним, что в 2023 году на озеленение Томска планируют потратить 26 миллионов. А к концу июня обещают сделать цветочный герб на въезде в город.