На озеленение Томска планируют потратить 26 млн рублей

В городе планируют высадить более 395 тысяч цветов. Фото: Ксения Высотина

Летом на общественных городских пространствах Томска планируют посеять более 395 тысяч саженцев. Среди них: вербена, петуния, бархатцы, бегония, сальвия, агератум, цинерария, кохия и другие растения. Общая площадь клумб превысит 11 тысяч квадратных метров. Из бюджета потратят около 26 млн рублей, сообщили в пресс-службе городской администрации.

Для украшения используют горизонтальное и вертикальное озеленение. В первом случае из цветов составляют узоры и геометрические фигуры. Во втором - культурами благоустраивают барьерные ограждения магистралей. Подрядчик должен регулярно пропалывать грядки, поливать и ухаживать за растениями.

Рассада уже взошла в теплицах. После наступления тёплой устойчивой погоды специалисты начнут украшать скверы, площади и городские сады. Граждан попросили бережнее относиться к цветам и не вредить им.

Напомним, в Томской области введут в эксплуатацию пять мостов в 2023 году.