Жительница Томской области вырастила коноплю по указанию бывшего мужа и получила девять лет колонии

Полицейские изъяли из незаконного оборота 18 кустов наркосодержащих растений. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Северский городской суд Томской области вынес приговор по уголовному делу в отношении 37-летней местной жительницы. Её осудили за незаконное приобретение и хранение наркотических средств без цели сбыта и покушение на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере организованной группой, сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

Суд установил, что в 2020 году бывший муж фигурантки создал организованную группу для сбыта нелегальных веществ, куда вступила женщина. По указаниям экс-супруга она приобрела семена конопли и посадила их в теплицах на двух дачах. В дальнейшем осуждённая планировала изготавливать препараты и продавать их оптовыми партиями.

В июле 2022 года полицейские изъяли из незаконного оборота 18 кустов наркосодержащих растений, весом в четыре килограмма, 360 граммов частей частей марихуаны и три килограмма каннабиса. Готовое вещество закатали в трёхлитровые банки для продажи желающим.

Во время обыска в квартире фигурантки обнаружили 10 граммов наркотика. Препарат леди хранила для личных нужд.

Виновную приговорили к девяти годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. У женщины есть ребёнок, поэтому ей предоставили отсрочку до достижения им 14-летия. Приговор в законную силу ещё не вступил.

Ранее ещё для двух наркоторговцев из этой банды в северской прокуратуре Томской области утвердили обвинительные заключения.