Продавала марихуану в трехлитровых банках: жительница Томской области пойдет под суд за наркобизнес

Наркобизнесмены выращивали товар в теплицах в огороде. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Следователи Северска Томской области завершили расследование уголовного дела в отношении ранее не судимой 36-летней местной жительницы. Её обвиняют в незаконном производстве, сбыте, хранении наркотических средств, сообщили в пресс-службе УМВД России по региону.

Правоохранители предварительно установили, что обвиняемая входила в организованную преступную группу из трёх участников. Лидером стал бывший супруг женщины, в 2020 году осуждённый за незаконный оборот наркотиков.

В местах лишения свободы мужчина продолжал незаконную деятельность. Он дал указания экс-жене и знакомому изготавливать марихуану из конопли и продавать. Подельники приобретали семена каннабиса, сеяли, выращивали растения, сушили и измельчали листья. Фигуранты закатывали готовое вещество в трёхлитровые банки и продавали желающим. Прибыль делили между собой.

Бизнесменов вычислили сотрудники правопорядка в июле 2022 года. Обвиняемую задержали при попытке реализации психоактивного вещества. Во время обысков у женщины изъяли 18 кустов конопли массой около четырёх килограммов, 348 засушенных растений весом более 3 килограммов, 360 граммов марихуаны, семена, весы и упаковочные материалы.

Уголовное дело в отношении наркопредпринимательницы и обвинительное заключение направили в Северский городской суд для рассмотрения по существу. Расследование продолжается.

Ранее в прокуратуре утвердили обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 36-летней наркодилерши.