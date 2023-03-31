В Томской области группу наркоторговцев отправят под суд

Каннабис участники выращивали на даче. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В северской прокуратуре Томской области утвердили обвинительные заключения в отношении двух мужчин 43-х и 46-ти лет по факту покушения на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере организованной группой. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ведомства.

По версии следствия, в 2020 году один из фигурантов организовал группу для сбыта препаратов. В банду он вовлёк бывшую супругу и знакомого. Сам организатор находился за пределами Северска. Соучастники приобретали семена конопли, выращивали их в теплицах на дачах и продавали оптовыми партиями.

В июле 2022 года правоохранители пресекли деятельность торговцев. Из оборота изъяли 18 кустов растений весом около четырёх килограммов и 360 граммов частей каннабиса массой более трёх килограммов. Зелень расфасовали для реализации в трёхлитровые банки.

Уголовное дело направили в Северский городской суд для рассмотрения по существу. Преступление соучастницы уже рассматривают в суде.

Ранее стали известны подробности об участнице наркобизнеса Томской области. Её отправили под суд за продажу марихуаны.