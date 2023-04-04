"Был пьян и захотел приготовить еду": дочь погибшего в пожаре под Томском рассказала подробности

Фото: "Регион-70".

Вчера, 3 апреля, В селе Тимирязевское города Томска произошел пожар в одноэтажном 5-ти квартирном жилом доме. В результате возгорания в одной квартире погиб мужчина. Его дочь рассказала журналисту "КП-Томск" подробности произошедшего.

"Папа пил. Мы 6 лет там уже, как не живем из-за этого. Вчера он снова был пьян и решил приготовить себе еду. Поставил сковородку на печь и ушел спать", - рассказала дочь погибшего.

Помимо мужчины, в квартире никого не было, но в соседней находился ребенок и женщина. Пожарные успели их спасти.

Дочь погибшего также добавила, что весь дом выгорел. Даже квартира, которая до вчерашнего момента находилась на продаже.

Напомним, что следователи проводят проверку произошедшего в селе Тимирязевское.