Томск
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Томск
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Томск
+6°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество4 апреля 2023 7:54

"Был пьян и захотел приготовить еду": дочь погибшего в пожаре под Томском рассказала подробности

Дочь погибшего мужчины в томском селе Тимирязево рассказала подробности пожара
Ксения Высотина
Фото: "Регион-70".

Фото: "Регион-70".

Вчера, 3 апреля, В селе Тимирязевское города Томска произошел пожар в одноэтажном 5-ти квартирном жилом доме. В результате возгорания в одной квартире погиб мужчина. Его дочь рассказала журналисту "КП-Томск" подробности произошедшего.

"Папа пил. Мы 6 лет там уже, как не живем из-за этого. Вчера он снова был пьян и решил приготовить себе еду. Поставил сковородку на печь и ушел спать", - рассказала дочь погибшего.

Помимо мужчины, в квартире никого не было, но в соседней находился ребенок и женщина. Пожарные успели их спасти.

Дочь погибшего также добавила, что весь дом выгорел. Даже квартира, которая до вчерашнего момента находилась на продаже.

Напомним, что следователи проводят проверку произошедшего в селе Тимирязевское.