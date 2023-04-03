После гибели мужчины при пожаре в Томске следователи проводят проверку

Следователи проводят проверку после гибели мужчины при пожаре в томском селе Тимирязевское. Напомним, что пятиквартирный жилой дом загорелся 3 апреля. Два человека спаслись, а тело погибшего мужчины нашли сотрудники МЧС. После происшествия на месте работали представители следственного отдела по Кировскому району.

«Личность погибшего установлена. Известно, что он проживал один. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», - сообщает следственный комитет.

Предварительная причина пожара – неосторожное обращение с огнем.

Напомним, что в Северске 81-летний водитель погиб в ДТП с автобусом.