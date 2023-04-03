Мужчина погиб из-за пожара в многоквартирном доме в Томске

В результате пожара в селе Тимирязево погиб мужчина Фото: Пресс-служба МЧС России по Томской области

В селе Тимирязево города Томска произошел пожар в одноэтажном пятиквартирном жилом доме, сообщают в МЧС региона. Из-за пожара сгорела и обрушилась деревянная обрешетка крыши, обгорели стены внутри и снаружи в одной из квартир. В других квартирах стены обгорели частично, а также пострадали личные вещи жильцов. Полностью сгорели пристроенные к дому дощатые веранды.

«Общая площадь пожара составила 390 квадратных метров. Тушили пожар 37 человек с использованием семи единиц техники. В 17.36 пожар был ликвидирован. Причины происшествия устанавливаются», - прокомментировали в МЧС Томской области.

Пожарные спасли женщину и ребенка. И обнаружили погибшего мужчину 1977 года рождения.

Ранее в Томске загорелся жилой дом и гараж, а на улице Мюнниха горели две квартиры.