В Северске 81-летний водитель DAEWOO MATIZ погиб в ДТП

В результате ДТП погиб водитель автомобиля, а его пассажиры попали в больницу Фото: Пресс-служба МВД России по Томской области

В Северске около 18.00 3 апреля произошло ДТП на пересечении улиц Царевского и Ленина. На этом нерегулируемом перекрестке столкнулись DAEWOO MATIZ и автобус ПАЗ, расказали томской полиции. В результате 81-летний водитель легкового автомобиля погиб. Его пассажиры, 39-летний мужчина и 7-летний ребенок, доставлены в больницу. Автобус не является рейсовым. В момент ДТП в нем находился только водитель, он не пострадал.

«По предварительной информации, 81-летний водитель DAEWOO MATIZ при повороте налево не предоставил преимущество в движении автобусу ПАЗ, который ехал по встречной полосе», - рассказали в томской полиции и уточнили, что сводка носит исключительно информационный характер и не определяет степень виновности участников ДТП.

На месте ДТП сотрудники Госавтоинспекции устанавливают все обстоятельства.

Ранее в Северске пассажирка Honda пострадала после столкновения с деревом.