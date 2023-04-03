Томск уберут от скопившейся за зиму пыли

Улицы города будут убирать от песка и пыли Фото: Пресс-служба мэрии Томска

На улицах Томска будут убирать скопившуюся за зиму пыль, а также мыть ограждения. Такое распоряжение дал и.о. мэра Михаил Ратнер на совещании после жалоб томичей на песок и пыль вдоль дорог. Выполнять уборку будет «Томск САХ».

«Надо оставить в дежурном режиме только несколько единиц техники, которые выйдут на улицы в случае резких перепадов температур и гололеда», - приводит слова и.о. мэра пресс-служба администрации города.

Для уборки города задействована разнообразная техника: подметально-уборочные, вакуумно-подметальные машины, поливомоечная техника, малая механизация и другие спецмашины. Также технику готовят к летним идам работ, которые начнутся с 16 апреля.

Напомним, что дорожники Томской области подготовились к весеннему паводку, а на Иркутском тракте скоро появится Тропа здоровья.