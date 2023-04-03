Тропа здоровья почти за 5 млн рублей появится на Иркутском тракте в Томске

Тропа здоровья появится в лесопарке Солнечный в Томске. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Томске в лесопарковой зоне на Иркутском тракте в районе 3 микрорайона Солнечный появится тропа здоровья. Контракт на 4 млн 750 тысяч рублей заключили с компанией «Профи», сообщает городская администрация.

Подрядчику предстоит расчистить территорию от кустарников и мелколесья, сделать санитарную чистку, обустроить щебеночные дрожки с верхним покрытием из отсева. Дорожки проложить двух видов – шириной 3 и 1,5 метра, общей протяженностью 2 321 метр.

Также необходимо установить семь садово-парковых диванов и семь входов-выходов на территорию парка со стороны Иркутского тракта.

Работы по благоустройству тропы здоровья необходимо выполнить до конца августа 2023 года.

В 2024 году в лесопарке произведут монтаж освещения.

Тропу обустроят в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды».