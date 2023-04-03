Дорожники Томской области подготовились к весеннему паводку

В “Томскавтодорое” создали паводковую комиссию для координации действий по сохранности автомобильных дорог и конструкций на них. Фото: Анна Ковалёва

Региональные дороги Томской области и искусственные сооружения подготовили к прохождению весеннего паводка. Обслуживающие организации привезли необходимые материалы, технику, плавсредства и инвентарь для проведения работ в период ледохода и паводковых вод, сообщили в пресс-службе региональной администрации. В “Томскавтодорое” создали паводковую комиссию для координации действий по сохранности автомобильных дорог и конструкций на них.

Сотрудники освободили от снега и наката покрытия дорог, обочин, откосов земляного полотна, лотков и быстротоков, открыли и очистили водопропускные трубы и отводящие русла. После разрушения ледяного покрова специалисты планируют круглосуточно дежурить и контролировать потенциально опасные низководные мосты, водопропускные трубы и реками с корчеходом.

В управлении “Томскавтодора” находится 4115,2 км региональных трасс и 198 мостовых сооружений на них.

Напомним, губернатор Владимир Мазур поручил усилить контроль на закрытых ледовых переправах Томской области.