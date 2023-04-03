Жителей Томской области приглашают присоединиться к акции «Спасибо доктору!»

Поблагодарить медицинских работников можно до 9 июня Фото: Алена МАРТЫНОВА

Жители Томской области могут поучаствовать в социальной акции «Спасибо доктору!», которая проводится в регионе с 2010 года. Оставить благодарность можно любому врачу, медсестре, провизору или фармацевту из Томской области. Учреждения, сотрудникам которых выразят больше всего благодарностей, получат ценные призы. Также будут награждены победители в личных номинациях.

«Каждая благодарность от пациента учитывается как голос, отданный им за учреждение или его сотрудника. Победители будут определены по пяти номинациям: «Народный доктор», «Народная медсестра», «Народный аптекарь», «Моя любимая больница», «Моя любимая аптека», - рассказали областной администрации.

Поблагодарить медработников можно до 9 июня на сайте акции или по телефонам 8 (3822) 516-616 и 8-800-350-8850 (звонок бесплатный). Наградят победителей в преддверии Дня медицинского работника.

Напомним, что в Томской области планируют актуализировать систему медицинской реабилитации. А еще томичам рассказали, кому и когда нужно прививаться от кори.