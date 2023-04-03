Роспотребнадзор рассказал жителям Томска, кому и когда нужно прививаться от кори

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Специалисты Роспотребнадзора рассказали, кому и когда нужно прививаться от кори. Для начала нужно сдать анализы на антитела.

"Сведения о прививках заносятся в медкарту. Если же по какой-то причине эта информация не была внесена или взрослый человек не помнит, делал ли он прививку, следует сдать анализ на антитела. По уровню антител можно оценить наличие иммунитета против кори. Если антител нет, нужно сделать прививку. Это поможет сберечь ваше здоровье и здоровье ваших близких", - рассказали эксперты журналистам РИА Новости.

Помимо этого отмечается, что в России Роспотребнадзор планирует провести подчищающую иммунизацию против кори с 3 апреля по 31 декабря 2023 года. Как говорится в официальном документе, региональным властям рекомендовано будет обеспечить информирование граждан, в том числе трудовых мигрантов и работодателей, о преимуществах иммунопрофилактики кори, а также организовать работу по выявлению тех, кто не болел корью, не был вакцинирован или не имеет сведений о прививках.

Добавляется, что вакцинации против кори подлежат все дети от 1 года, а ревакцинацию нужно проводить с 6 лет. Также уточняется, что детям старше 6 лет и взрослым вакцинация против кори рекомендуется при ее отсутствии ранее или при однократном введении вакцины. При этом в возрасте до 36 лет введение вакцины рекомендуется всем, после 36 лет – при высокой вероятности контактов, в первую очередь – медработникам, контактирующим с больными различного профиля, работникам транспорта, образовательных учреждений, а в возрасте старше 55 лет – только при контактах с больными.

Напомним, что в Томской области продолжают фиксировать заболевания корью. На данный момент в регионе около 20 человек.