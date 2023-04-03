В Томской области актуализируют систему медицинской реабилитации

Облздраву поручили сформировать группу для разработки и актуализации плана восстановления пациентов. Фото: Олег Укладов

В Томской области обсудили вопросы развития системы медицинской реабилитации на территории региона. Специалисты формируют новые подходы к лечению и восстановлению пациентов с различными патологиями, сообщили в пресс-службе администрации региона.

“Реабилитация должна начинаться не через полгода, а у постели больного в первые часы. Наша задача – разработать дорожную карту оптимального медицинского оздоровления, чтобы получить лицензии и сформировать потребности бюджета”, — объяснила депутат Госдумы РФ по региону Татьяна Соломатина.

По словам директора Томского НИИ курортологии и физиотерапии ФМБА России Алексея Зайцева, важно максимально быстро и комфортно вернуть человека в привычную среду, социализировать. Из-за дефицита профильных специалистов необходимо ввести в вузы новые специальности для обучения. В регионе не хватает физических терапевтов, психологов, кинезитерапевтов, логопедов, эрготерапевтов.

Исполняющий обязанности губернатора по социальной политике Светлана Грузных подчеркнула, что к работе следует подключать ректоров университетов. По стране существует всего 14 высших учебных заведений с выпускниками необходимых категорий.

На заседании решили задействовать различные медицинские организации в реабилитационные процессы и решили организовать дневной стационар. Больница такого профиля отсутствует в области.

Облздраву поручили сформировать группу для разработки и актуализации плана восстановления пациентов. Для специалистов организуют медицинские лекции с приглашёнными экспертами.

Ранее томские медики спасли жизнь пациентки с редким заболеванием.