Михаил Ратнер занял 46 место в национальном рейтинге мэров за 2023 год

Михаил Ратнер. Фото: Анна Ковалёва

В России составили национальный рейтинг мэров. Исполняющий обязанности мэра Томска Михаил Ратнер оказался на 46 месте. Соответствующий список составил Центр информационных коммуникаций «Рейтинг» совместно с Финансовым университетом при Правительстве страны.

«Национальный рейтинг» составлен за период с января по март 2023 года. Всего в нем учувствовали 88 городов России. Его составляли на основе анкетирования и опросов представителей экспертного сообщества, которые оценивали работу мэров. Градоначальников разделили на три группы по степени эффективности работы.

Исполняющего обязанности мэра Михаила Ратнера включили во вторую группу рейтинга. Он оказался на 46 строчке.

При составлении рейтинга эксперты напомнили о том, что после отмены прямых выборов в Томске, Конкурсная комиссия отобрала двух кандидатов, которые продолжают борьбу за пост, – это и. о. мэра Михаил Ратнер и депутат законодательной думы Томской области Максим Лучшев. Выбрать градоначальника планируют на собрании городской думы 11 апреля.

По мнению экспертов, однозначной позиции, кто из этих двух кандидатов возглавит Томск у них нет.

«Перспективы Михаила Ратнера сильно осложняет отсутствие публичной и системной поддержки со стороны команды губернатора, о чём говорят многие наблюдатели. По их мнению, Михаил Мазур давно подбирал устраивающую его кандидатуру на пост мэра Томска, планируя провести её через отменённые теперь прямые выборы. Михаил Ратнер сможет стать градоначальником лишь при условии, что не будет найден иной, полностью устраивающий областную власть, кандидат», – поясняют аналитики.

Часть экспертов считает, что мэром Томска может стать и Максим Лучшев. По их мнению, это возможно в случае, если Лучшев «является «продуктом» договорённостей коммунистов с правящей партией, получающей таким образом относительный контроль над городским протестным электоратом».

Однако шансы Ратнера остаться градоначальником оценивают, как высокие.

Первое место в национальном рейтинге занял мэр Москвы Сергей Собянин, второе – мэр Казани Ильсур Метшин. В тройку лидеров вошел глава Сочи Алексей Копайгородский. Среди городов соседей мэр Кемерово Дмитрий Анисимов занял 34 место, мэр Новосибирска Анатолий Локоть –79 место.