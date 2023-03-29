В Томске до сих пор не поймали стаю агрессивных собак, напавших на девочку

В микрорайоне Молодежный в Томске не отловили бездомных собак после нападения на девочку. Собаки продолжают бегать по территории микрорайона. Видео опубликовал в своем телеграм-канале депутат городской думы Максим Забелин.

Напомним, 28 марта в томском микрорайоне Молодежный стая агрессивных собак напала на маленькую девочку на детской площадке. Ребенку прокусили ногу. Мэрия сообщала, что после сообщения о нападении специалисты выехали для отлова.

«Утренний собачий обход вам в ленту. На площадку детей сегодня лучше не отпускать, да и с собаками там не ходить», – написал в телеграм-канале Максим Забелин.

На кадрах, опубликованных в сети, видно, что стая собак продолжает бегать по территории микрорайона. Специалисты должны были выехать для отлова вечером 28 марта, однако в настоящее время животные все еще не пойманы.