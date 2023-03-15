В Томской области осудят женщину-наркодилера

Фото: соцсети прокуратуры Томской области.

Прокуратура ЗАТО г. Северск Томской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 36-летней местной жительницы. Женщину обвиняют в «незаконном приобретении и хранении без цели сбыта наркотических средств», а также в «покушении на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере организованной группой», сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

Из материалов дела стало известно, в 2020 году женщина вступила в организованную группу, которую создал ее бывший муж для незаконного сбыта на территории Томской области запрещенных веществ. По его указаниям она покупала семена конопли и выращивала их в теплицах, которые находились в двух садовых товариществ. А потом - для оптовой продажи - изготавливала из них наркотик.

В июле 2022 года незаконную «садоводческую деятельность» пресекли сотрудники правоохранительных органов: они изъяли 18 кустов наркосодержащих растений весом около 4 кг, порядка 360 г их частей, а также больше 3 кг каннабиса (марихуана). Кроме того, во время обыска в квартире женщины нашли около 10 гр наркотика, который она хранила дома для личных целей.

Уголовное дело уже направлено в Северский городской суд Томской области для рассмотрения по существу. Расследование уголовных дел в отношении организатора и еще одного участника ОПГ продолжается.