В Томске на Косарева открыли второй штаб по поиску 13-летней Ксюши

Фото: "ЛизаАлерт"

Волонтеры отряда "ЛизаАлерт" открыли второй штаб по поиску 13-летней Ксюши. Он находится на Косарева, 23.

"Адрес: ул. Косарева, 23, офис Красного креста. Старший на месте: Мамба (Кристина). Если вы готовы принять участие в поиске, приезжайте в этот штаб", - пишут волонтеры.

Напомним, что несовершеннолетнюю ищут уже более 100 человек. Ксюша пропала в ночь на 29 марта 2023. Она ушла из дома и до настоящего времени её место нахождения не установлено.

Ранее также сообщалось, что следственный комитет по Томской области рассказал подробности про исчезновение 13-летней девочки. Выяснилось, что девочка переписывалась с неизвестным мужчиной в интернете.