Поставить прививку от клещевого энцефалита томичи могут от 1400 рублей

В Томской области скоро начнутся активно просыпаться клещи. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Томской области скоро начнутся активно просыпаться клещи. Первое присасывание было зарегистрировано 16 марта. Вакцинироваться от клещевого энцефалита томичи могут как бесплатно, так и платно, сообщает издание «АиФ-Томск».

Бесплатно прививку можно поставить в поликлинике по месту прикрепления. С собой необходимо взять паспорт, полис ОМС и прививочный паспорт. Перед прививкой пациента должен осмотреть врач.

Для тех, кто ставит вакцину впервые, необходимо пройти два этапа: после первой прививки спустя 14 дней поставить вторую дозу вакцины.

Также вакцинироваться от клещевого энцефалита можно платно. В среднем осмотр врача и вакцинация обойдется в Томске от 1400 до 2000 тысяч рублей. При повторной прививке через 14 дней придется заплатить такую же сумму.

Напомним, в медицинские учреждения Томской области доставили почти 76 тысяч доз вакцины от клещевого энцефалита.