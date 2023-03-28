В медицинские учреждения Томской области доставили почти 76 тысяч доз вакцины от клещевого энцефалита

Во избежание укуса, нужно прикрывать одеждой уязвимые участки кожи, обрабатывать вещи препаратами с пометкой “антиклещ”. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В медицинские организации Томской области дополнительно предоставили 49,9 тысячи доз вакцин от клещевого энцефалита для взрослых и 25,9 тысячи детских препаратов, сообщили в пресс-службе администрации региона.

Бесплатную вакцинацию проводят в поликлинике по месту жительства. Детям, пенсионерам, студентам и сотрудникам бюджетной сферы прививку ставят бесплатно.

Первичный полный курс состоит из трёх этапов. Минимальный интервал между первым и вторым введением препарата - от 14 дней. Завершающее лекарство необходимо поставить спустя 365 дней. Ревакцинацию проводят каждые три года. Прививать малышей разрешено от 12 месяцев с рождения.

“Только вакцинация эффективно защищает от тяжёлых форм клещевого энцефалита и летального исхода. Человек, получивший препарат, перенесет инфекцию в лёгкой форме”, - объяснила начальник отдела медицинской профилактики облздрава Римма Волошина.

Противопоказания: обострения хронических заболеваний, беременность, период лактации, аллергия на компоненты. Перед процедурой важно проконсультироваться с лечащим врачом.

Во избежание укуса, нужно прикрывать одеждой уязвимые участки кожи, обрабатывать вещи препаратами с пометкой “антиклещ”. В их составе должен содержаться перметрин. Каждые 15-20 минут на природе осматривать себя.

При обнаружении кровососа, срочно обратиться в поликлинику №10 и детскую больницу №1 в кабинеты экстренной профилактики клещевых инфекций. Жителям муниципалитетов следует пойти на приём в районные отделения. При укусе медики вводят иммуноглобулин.

Напомним, за сутки в Томской области зарегистрировали 95 случаев заражения коронавирусной инфекцией.