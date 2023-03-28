Томск
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Томск
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Томск
+5°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество28 марта 2023 10:54

В медицинские учреждения Томской области доставили почти 76 тысяч доз вакцины от клещевого энцефалита

Для профилактики заболеваний специалисты советуют прививаться
Дарья Черникова
Во избежание укуса, нужно прикрывать одеждой уязвимые участки кожи, обрабатывать вещи препаратами с пометкой “антиклещ”.

Во избежание укуса, нужно прикрывать одеждой уязвимые участки кожи, обрабатывать вещи препаратами с пометкой “антиклещ”.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В медицинские организации Томской области дополнительно предоставили 49,9 тысячи доз вакцин от клещевого энцефалита для взрослых и 25,9 тысячи детских препаратов, сообщили в пресс-службе администрации региона.

Бесплатную вакцинацию проводят в поликлинике по месту жительства. Детям, пенсионерам, студентам и сотрудникам бюджетной сферы прививку ставят бесплатно.

Первичный полный курс состоит из трёх этапов. Минимальный интервал между первым и вторым введением препарата - от 14 дней. Завершающее лекарство необходимо поставить спустя 365 дней. Ревакцинацию проводят каждые три года. Прививать малышей разрешено от 12 месяцев с рождения.

“Только вакцинация эффективно защищает от тяжёлых форм клещевого энцефалита и летального исхода. Человек, получивший препарат, перенесет инфекцию в лёгкой форме”, - объяснила начальник отдела медицинской профилактики облздрава Римма Волошина.

Противопоказания: обострения хронических заболеваний, беременность, период лактации, аллергия на компоненты. Перед процедурой важно проконсультироваться с лечащим врачом.

Во избежание укуса, нужно прикрывать одеждой уязвимые участки кожи, обрабатывать вещи препаратами с пометкой “антиклещ”. В их составе должен содержаться перметрин. Каждые 15-20 минут на природе осматривать себя.

При обнаружении кровососа, срочно обратиться в поликлинику №10 и детскую больницу №1 в кабинеты экстренной профилактики клещевых инфекций. Жителям муниципалитетов следует пойти на приём в районные отделения. При укусе медики вводят иммуноглобулин.

Напомним, за сутки в Томской области зарегистрировали 95 случаев заражения коронавирусной инфекцией.