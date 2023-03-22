В Томске зарегистрировали первый случай присасывания клеща в 2023 году

Первый случай присасывания клеща зафиксирован в Томске. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Томске зафиксировали первый случай присасывания клеща в 2023 году. Как сообщает пресс-служба регионального Роспотребнадзора, присасывание произошло 16 марта.

«Управление Роспотребнадзора по Томской области информирует о начале сезона клещевых инфекций в связи с первым случаем присасывания клеща - 16 марта. Присасывание произошло на территории Томска», – говорится в сообщении.

Специалисты напоминают, что лучшей защитой от клеща остается вакцинация. За последнюю неделю прививки поставили 4099 человек, в том числе 937 детей. Всего вакцинацию прошли 6581 человек, из них 1847 детей.

Уточняется, что ситуация стоит на контроле регионального Роспотребнадзора.

Напомним, в 2022 году первый случай присасывания клеща в Томской области был зафиксирован 13 апреля.