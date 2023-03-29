СК по Томской области проводит проверку после гибели 6-летнего мальчика

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В Томске СК РФ начал проводить проверку после гибели 6-летнего мальчика в больнице. На данный момент выясняются все обстоятельства произошедшего, сообщили в ведомстве.

Напомним, что вчера стало известно, как 26 марта в больнице скончался шестилетний ребенок из-за "пищевого отравления". Тогда сообщалось, что мальчика по "скорой" доставили в больницу в инфекционное отделение, там его госпитализировали, но спасти не удалось.

В следственном комитете по Томской области подтвердили, что сейчас ведомство проводит проверку по факту смерти ребенка. Выясняются все обстоятельства произошедшего.

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