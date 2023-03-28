"Скончался спустя 4 часа": томские медики рассказали подробности о гибели 6-летнего мальчика

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В Томске рассказали подробности о гибели 6-летнего мальчика из-за пищевого отравления. Журналисту "КП-Томск" сообщили в департаменте здравоохранения региона, что ребенку неоднократно оказывалась медицинская помощь.

"Утром 26 марта в детскую поликлинику поступил звонок для вызова на дом врача-педиатра к 6-летнему ребенку с предположительным диагнозом «пищевое отравление»", - рассказал представитель облздрава.

Уточняется, что впервой половине дня ребенок был осмотрен врачом-педиатром поликлиники на дому, со слов родителей мальчик болел второй день. После осмотра ребенка, педиатр назначила лечение и порекомендовала вызвать «скорую помощь» для госпитализации ребенка, выдав направление на госпитализацию в инфекционный стационар.

Спустя время, в 20:47 на станцию «скорой медицинской помощи» поступил вызов с жалобами на ухудшение состояния ребенка.

Мальчика по "скорой" доставили в больницу в инфекционное отделение, там его госпитализировали, но спустя 4 часа ребенок скончался.

На данный момент проводится судебно-медицинская экспертиза для установления причины смерти.