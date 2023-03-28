Томские телефонные мошенники пойдут под суд за хищение 2,5 млн рублей у пенсионеров

Расследование уголовного дела завершили, материалы направили в суд. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Следователи Томской области завершили расследование уголовного дела по обвинению группы лиц с участием несовершеннолетнего в десяти эпизодах мошенничества, сообщили в пресс-службе ведомства.

По версии следствия, в 2022 году неустановленный гражданин создал организованную команду аферистов, куда вступили трое томичей. В их планы входило похищать имущество горожан обманным путём.

Участники распределили различные роли. С помощью ip-телефонии с подменой номеров и базы данных они звонили пенсионерам и представлялись полицейскими. Лже-правоохранители сообщали о попавшем в ДТП родственнике, по вине которого пострадали люди.

Во избежание уголовной ответственности мошенники требовали от пожилых томичей крупные суммы денег. После согласия на передачу средств, злоумышленники уточняли адрес и отправляли к назначенному времени курьера. Посыльный приезжал и забирал деньги. После аферы члены организации делили выручку между собой и распоряжались по собственному усмотрению.

У десяти жертв фигуранты похитили около 2,5 млн рублей. В августе 2022 года деятельность группировки пресекли сотрудники правоохранительных органов. Расследование уголовного дела завершили, материалы направили в суд. В отдельном делопроизводстве органах МВД выясняют личность неустановленных участников.

Ранее прокуратура Томской области утвердила обвинение в отношении трех граждан по делу о мошенничестве.