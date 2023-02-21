Томские полицейские задержали 17-летнего курьера телефонных мошенников

Злоумышленники требовали деньги с доверчивых пенсионеров. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Томские полицейские установили личность одного из сообщников телефонных аферистов. Ранее в дежурные части по Октябрьскому и Советском районам пять пенсионеров написали заявления о мошенничестве, сообщили в пресс-службе управления МВД по России в Томской области.

В каждом эпизоде пожилым людям звонили незнакомцы и сообщали неприятные новости - близкий человек стал виновником ДТП, в котором пострадали другие граждане. Чтобы освободить родственника от уголовной ответственности и заплатить за лечение больных, злоумышленники требовали деньги с доверчивых пенсионеров. Курьером у мошенников работал 17-летний томич. Он приезжал домой к потерпевшим и забирал средства. Пенсионеры передали фигурантам около миллиона рублей в общей сумме.

В результате расследования, правоохранители установили личность посыльного. Молодой человек в интернете обнаружил объявление о работе. Неизвестные сообщали ему адреса, с которых требовалось забрать деньги. Для конспирации томичу велели представляться разными именами. После похода к жертве, курьер переводил рубли мошенникам. За работу ему платил 10% от суммы.

Следователи возбудили уголовные дела по факту мошенничества. Правоохранители проводят оперативно-розыскные мероприятия и устанавливают дополнительные эпизоды деяний.