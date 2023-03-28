Трое мужчин подозреваются в краже денег у томских пенсионеров

По версии следствия, обвиняемые действовали в составе организованной группы. Фото: Сиб.фм

Прокуратурой Томской области утверждено обвинительное заключение в отношении трех жителей Томской и Новосибирской областей. По версии следствия, они в составе организованной группы занимались похищением денег у пенсионеров по отработанной схеме. Звонили пожилым гражданам, сообщали, что их родственники попали в ДТП, и предлагали заплатить, чтобы избежать наказания.

Обвиняемые в этой схеме выполняли роль курьеров: забирали у пенсионеров деньги. Часть оставляли себе в качестве вознаграждения, а остальное переводили на указанные счета. Они утверждают, что не знали, на кого работают.

«Фигуранты рассказали, что нашли «объявление о работе» в интернете. Некий «Александр» по телефону объяснил, что требуются курьеры – нужно приезжать к людям и забирать деньги. Правоохранительные органы сейчас ищут «куратора», - поделились подробностями дела в пресс-службе Прокуратуры Томской области.

В августе 2022 год таким образом у 10 пенсионеров выманили более 2,4 миллионов рублей. Уголовное дело направлено в Советский районный суд города Томска.