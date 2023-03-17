После публикаций в СМИ Следком Томской области проверит аварийный дом на Лермонтова

Прокуратура и Следком организовали проверки после публикаций о доме в СМИ. Фото: Анна Ковалёва

По размещенной в региональных СМИ информации о нарушении прав горожан, проживающих в аварийном жилье Томска, в областном Следкоме организовали проверку. Речь идет о доме №17 по улице Лермонтова.

Как сообщили в пресс-службе СУ СК России по Томской области, следователи следственного отдела по Советскому району Томска дадут правовую оценку действиям должностных лиц органов местного самоуправления, ответственных за расселение граждан из аварийного жилья, - на предмет наличия в них состава преступления по статье «Халатность». А по результатам проверки примут процессуальное решение.

Ранее стало известно о прокурорской проверке плохих условий в доме на Лермонтова в Томске. Ее также начали после публикаций в СМИ.