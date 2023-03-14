Томские следователи завели уголовное дело после обрушения крыши на Кулагина

После проверки в областном Следкоме завели уголовное дело. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Следственный комитет России по Томской области проверил информацию, размещенную в интернете, об обрушении части крыши жилого комплекса в Томске. По результатам проверки возбудили уголовное дело по статье «Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности», сообщили в пресс-службе областного Следкома.

По предварительным данным, 12 марта под тяжестью снега обрушилась часть крыши многоквартирного жилого дома по улице Салтыкова-Щедрина, 37/-улица Кулагина, 35 (двойной адрес) в Томске. Из-за этого повредилась труба отопления на чердаке и были затоплены верхние этажи дома. Следователи СО по Советскому району Томск проводят следственные мероприятия, чтобы установить все обстоятельства произошедшего.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

В Томске из-за обрушения части крыши дома на Кулагина жильцов топит талыми водами

Капитальный ремонт крыши начинается с 13 марта (подробнее...)

Участок улицы Большой Подгорной в Томске затопило из-за прорыва трубы

Движение не перекрыто (подробнее...)