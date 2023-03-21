В Томске возбудили дело о халатности при расселении аварийного дома на Лермонтова в Томске

После организованной проверки следователи возбудили уголовное дело по статье «Халатность». Фото: Анна Ковалёва

В Томске возбудили дело после проверки размещённой в СМИ информации о нарушении жилищных прав граждан, проживающих в аварийном доме по улице Лермонтова, 17, сообщает пресс-служба СУ СК по Томской области.

Напомним, ранее "КП-Томск" рассказывала об аварийном доме по улице Лермонтова, 17 в Томске. Жильцы дома жаловались на обрушения из-за сгнившей крыши. Как рассказала нашему журналисту хозяйка одной из квартир, в этом доме опасно не только проживать, но и находиться рядом. Прокуратура и СК организовали проверку размещённой информации.

После организованной проверки следователи возбудили уголовное дело по статье «Халатность».

По предварительным данным, в 2019 году дом на Лермонтова, 17 был признан аварийным и подлежащим сносу. В настоящее время жители дома не расселены, этим нарушаются их права и законные интересы.

СК устанавливает все обстоятельства произошедшего.