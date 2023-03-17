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НовостиОбщество17 марта 2023 4:31

Прокуратура начала проверку после публикации в СМИ о плохих условиях в доме на Лермонтова в Томске

При наличии нарушений будут приняты меры реагирования для их устранения
Алёна Мищенко
В Томске начали проверку после сообщений о плохих условиях в доме на Лермонтова.

В Томске начали проверку после сообщений о плохих условиях в доме на Лермонтова.

Фото: Анна Ковалёва

Томская прокуратура начала проверку после публикации в СМИ о ненадлежащих условиях проживания жителей дома по улице Лермонтова, 17, сообщает пресс-служба ведомства.

Напомним, ранее "КП-Томск" рассказывала об аварийном доме на улице Лермонтова, 17 в Томске. Жильцы дома боятся обрушения из-за сгнившей крыши. Как рассказала нашему журналисту хозяйка одной из квартир, в этом доме опасно не только проживать, но и находиться рядом.

"В ходе проверки будет дана оценка действиям должностных лиц органов местного самоуправления по соблюдению требований законодательства при расселении граждан из аварийного жилья", - говор

В прокуратуре отметили, что при наличии нарушений будут приняты меры реагирования для их устранения.