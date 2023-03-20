Районную больницу в Колпашево отремонтируют за 9 миллионов

Фото: соцсети "Колпашевской РБ".

В ОГАУЗ «Колпашевская районная больница» в этом году запланирован капитальный ремонт. Как сообщает «АиФ-Томск», на сайте госзакупок появился тендер на выполнение проектной и рабочей документации для благоустройства помещений.

Уточним, четырехэтажная больница в городе Колпашево Томской области находится на улице Советский Север, д.43, пом.2. Ее построили здесь в 1974 году.

Согласно условий тендера, подрядчику предстоит выполнить обмерные работы и составить проект в соответствии с утвержденным медико-техническим заданием на капитальный ремонт. Так, во время капремонта будет проведена перепланировка помещений здания без изменения функционального назначения. Также исполнитель обследует на целостность кирпичную кладку (по всей толщине) и определит прочность стен здания.

Сумма контракта заявлена в размере 9 млн 896 тысяч 156 рублей. Завершиться капремонт должен будет до 30 октября 2023 года.

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