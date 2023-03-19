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НовостиОбщество19 марта 2023 4:22

Томский театр “Скоморох” во время ремонта переедет на три площадки для работы

Начало модернизации помещения запланировали на 2023 год
Дарья Черникова
Ремонт планируют завершить к осени 2024 года.

Ремонт планируют завершить к осени 2024 года.

Фото: Дарья Черникова

Томский театра “Скоморох” на время ремонта переедет на три площадки. Спектакли зрители смогут увидеть уже в апреле во Дворце творчества детей и молодёжи. Небольшие постановки представят в актовом зале Пушкинской библиотеки. Администрация отправится в Дом офицеров. Репертуар останется неизменным.

Сотрудники ведут переговоры с Первым музеем славянской мифологии о помещении для Театра на подушках. В ближайшие дни из здания начнут перевозить вещи. Имущество займёт 40 больших пятитонных грузовиков. Часть оставят в холодном складе, остальное отправят в Дом офицеров, объяснил замдиректора по организационной деятельности и инфраструктуре театра Вячеслав Ананьев РИА Томск.

Завершение ремонта запланировали на ноябрь 2024 года. Подрядчик пообещал отремонтировать здание "Скомороха" за 390 млн рублей.