Подрядчик отремонтирует здание «Скомороха» в Томске за 390 млн

Фото: администрации Томской области.

Центр по охране памятников Томской области заключил договор на капитальный ремонт объекта культурного наследия федерального значения «Дом науки, 1912 г. арх. Крячков А.Д.». Уточним, с 1998 года в этом здании на площади Соляная располагается томский кукольный театр «Скоморох».

Как сообщили в пресс-службе областного правительства со ссылкой на председателя регионального комитета по охране объектов культурного наследия Елену Перетягину, работы по капитальному ремонту здания предстоит выполнить лицензированной организации ООО «МонтажСтрой».

До конца 2024 года строители отремонтируют крышу (с полной заменой обрешетки и кровли), все инженерные системы здания и внутренние помещения (с реставрацией лепного декора потолка и стен на первом и втором этажах), заменят на фасаде окна и двери. А также благоустроят прилегающую к театру территорию.

- На капремонт театра куклы и актера «Скоморох» по федеральному проекту «Культурная среда» национального проекта «Культура» выделено более 390 миллионов рублей, - отметила Елена Перетягина.

Уточним, здание Дома науки было построено в Томске в 1912 году. Его проектировал известный российский архитектор Андрей Крячков, а строили на деньги известного сибирского мецената Петра Макушина, которого, согласно личного завещания, похоронили в ограде Дома науки.

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