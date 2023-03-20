Жители Томска продолжают жаловаться на плохую уборку улиц в городе

Фото: Андрей Виноградов

Томичи продолжают выкладывать фотографии грязных улиц в городе в социальные сети. Речь идет о неубранном снеге, слякоти и грязи на пешеходных тротуарах.

Фото: Андрей Виноградов

"Не заметил, чтобы после поста губернатора 13 марта с «поставил главам муниципалитетов задачу усилить работу по вывозу снега и противогололелной обработке» что-то изменилось - все так и лежит на своих местах", - пишет томич Андрей В. в паблике "Черны список Томска".

Фото: Андрей Виноградов

Напомним, что неделю назад губернатор Томской области отреагировал на жалобы томичей насчет плохой уборки улиц и пообещал усилить работу людей и техники по уборке Томска и других населенных пунктов.

Также, после публикации первой жалобы от "КП-Томск", Следователи организовали проверку после информации в сети о некачественной уборке снега в городе.