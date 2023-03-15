СК начал проверку после сообщений о плохой уборке снега в Томске

Следователи проверят информацию о некачественно уборки снега в городе. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Следователи организовали проверку после информации в сети о некачественной уборке снега в Томске, сообщает пресс-служба регионального СУ СК.

«В одной из социальных сетей опубликовано сообщение о том, что дорожные службы Томска не производят надлежащую очистку общественных дорог и тротуаров от снега, чем существенно нарушаются права и законные интересы местных жителей», – говорится в сообщении.

По данному сообщению СК организовал доследственную проверку, в рамках которой будут выяснены все обстоятельства.

Следователи дадут юридическую оценку действиям должностных лиц, ответственных за уборку города от снега на предмет состава преступления по статье «Халатность». По результатам проверки будет принято процессуальное решение.