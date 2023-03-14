Жители Томска массово жалуются губернатору на плохую уборку улиц в городе

К большому потоку жалоб подключился сам губернатор и мэрия. Фото: комментарии телеграм-канала "Владимир Мазур".

Жители Томска продолжают активно рассказывать о проблемах города в комментариях под постами губернатора региона Владимира Мазура. Например, под последним обращением к жителям области, томичи устроили целый фоторепортаж нечищеных дорог в городе.

"На остановке конечной ОКБ кто нибудь из чиновников бывает? Там уже месяц кучи снега , теперь наледь ещё. В транспорт невозможно сесть, автобусы уже на дороге, ведущей к ОКБ останавливаются", - пишет Наталья в телеграм-канале.

Фото: комментарии телеграм-канала "Владимир Мазур".

За ней сразу же свое недовольство высказывает еще одна томичка Анастасия. Девушка жалуется на плохо очищенный тротуар в Академгородке.

Также кто-то делится фотографиями заваленных окон огромными сугробами снега.

Фото: комментарии телеграм-канала "Владимир Мазур".

В какой-то момент сам губернатор региона отвечает встревоженным горожанам и пишет:

"Уважаемые жители! Вижу ваши комментарии. Для того и провёл совещание, дал поручения, чтобы улучшить работу по уборке территорий".

Позже в комментарии подключилась мэрия Томска. Однако представитель городской администрации ответил только по поводу одного района.

"В настоящее время на территории Ленинского района Города Томска сложилась сложная паводковая обстановка, в связи с чем, вывоз снега производится по мере острой необходимости в очередном порядке начиная с наиболее опасных участков, подверженных подтоплению. Тем не менее, администрацией Ленинского района Города Томска будет рассмотрена возможность вывоза снега с ул. Бердская в марте", - говорится в сообщении от мэрии.

Сам губернатор также написал в своем телеграм-канале, что главам муниципалитетов уже дали задачу усилить работу по вывозу снега и противогололёдной обработке.

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