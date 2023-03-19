Томск
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Томск
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Томск
-2°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество19 марта 2023 2:18

Около двух тысяч томичей посетили фестиваль “Крымская весна”

Для участников выступили местные творческие коллективы
Источник:kp.ru
На сцене спели местные артисты.

На сцене спели местные артисты.

Фото: Пресс-служба мэрии Томска

На Новособорной площади в Томске 18 марта прошёл фестиваль “Крымская весна”. Мероприятие приурочили ко Дню воссоединения Крыма и Севастополя с Россией. В нём приняли участие около двух тысяч местных жителей, сообщили в пресс-службе городской администрации.

Для томичей выступили творческие коллективы с концертом. Представители туристических агентства рассказали о вариантах отдыха в Крыму.

Всю неделю горожане смогут посетить фотовыставку с основными достопримечательностями полуострова.

Напомним, всероссийскую конференцию по инклюзивному образованию проведут в Томской области.