Около двух тысяч томичей посетили фестиваль “Крымская весна”

На сцене спели местные артисты. Фото: Пресс-служба мэрии Томска

На Новособорной площади в Томске 18 марта прошёл фестиваль “Крымская весна”. Мероприятие приурочили ко Дню воссоединения Крыма и Севастополя с Россией. В нём приняли участие около двух тысяч местных жителей, сообщили в пресс-службе городской администрации.

Для томичей выступили творческие коллективы с концертом. Представители туристических агентства рассказали о вариантах отдыха в Крыму.

Всю неделю горожане смогут посетить фотовыставку с основными достопримечательностями полуострова.

Напомним, всероссийскую конференцию по инклюзивному образованию проведут в Томской области.