Около двух тысяч томичей посетили фестиваль “Крымская весна”

На сцене спели местные артисты.
Фото: Пресс-служба мэрии Томска
На Новособорной площади в Томске 18 марта прошёл фестиваль “Крымская весна”. Мероприятие приурочили ко Дню воссоединения Крыма и Севастополя с Россией. В нём приняли участие около двух тысяч местных жителей, сообщили в пресс-службе городской администрации.
Для томичей выступили творческие коллективы с концертом. Представители туристических агентства рассказали о вариантах отдыха в Крыму.
Всю неделю горожане смогут посетить фотовыставку с основными достопримечательностями полуострова.
Напомним, всероссийскую конференцию по инклюзивному образованию проведут в Томской области.