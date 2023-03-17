Всероссийскую конференцию по инклюзивному образованию проведут в Томской области

Мероприятие направлено на обучение граждан с дополнительными потребностями. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

19 апреля в томском Центре опережающей профессиональной подготовки на Московском тракте,12 стартует V всероссийская научно-практическая конференция “Инклюзивное образование в условиях современной образовательной среды”, сообщили в пресс-службе администрации региона.

В мероприятии участвуют руководители областного центра развития “Абилимпикс”, представители Всероссийского общества инвалидов, образовательной, социальной и трудовой сферы, лидеры и специалисты техникумов и колледжей, члены органов исполнительной власти, работодатели.

На встрече затронут три направления: “Роль межведомственного взаимодействия в решении задач инклюзивного образования”, “Наставничество как механизм обеспечения качества образования и профессионального роста педагога” и “Специальные образовательные условия как основа успешной профессиональной подготовки обучающихся с инвалидностью и ОВЗ”.

Участники расскажут о методах положительной практики взаимодействия в профессиональной подготовке и трудоустройстве студентов с особыми потребностями, о компетенции педагога инклюзивного образования и моделях образовательного процесса. Эксперты поделятся успешными практиками комфортных условия и адаптации в обучении учеников с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья. В завершении специалисты опубликуют электронный сборник статей.

Зарегистрироваться может любой желающий на портале Томского техникума социальных технологий до 15 апреля.

Напомним, подготовка к VIII региональному чемпионату “Абилимпикс” стартовала в Томской области.