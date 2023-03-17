В Томске из-за уборки воды ограничат движение по Ленской

Фото: пресс-службы мэрии Томска.

В субботу в Томске перекроют для движения транспорта часть улицы Ленской. Как сообщили в пресс-службе городской администрации, ограничение будет действовать с 10 утра.

Так, перекроют въезд на парковку по ул. Ленская, 12, а также участок дороги на ул. Ленской от дома №31 до дома №45. Причина - специалисты АО «РТС» будут проводить аварийные работы: устранять излишки воды.

Проезжать автомобилистам можно будет с учетом временных знаков, которые установят на вышеуказанных участках улицы.

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